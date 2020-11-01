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Dites adieu aux frais d’itinérance : Les meilleures cartes SIM pour les voyageurs au Laos
Vous cherchez la meilleure option de carte SIM au Laos ? Notre équipe d'experts a recherché et testé les meilleurs fournisseurs pour vous aider à rester connecté lors de votre voyage dans ce fabuleux pays qu'est le Laos. Ne passez pas à côté de forfaits data abordables et d'une couverture fiable - consultez dès aujourd'hui notre sélection des meilleures cartes SIM au Laos.
Est-ce-que mon téléphone fonctionne au Laos?
Vous vous demandez si votre téléphone fonctionnera au Laos? Notre guide complet vous explique les différents réseaux et bandes de fréquences utilisés au Laos et comment vérifier si votre téléphone est compatible. Nous vous donnons également des astuces pour maximiser la compatibilité de votre téléphone et éviter les mauvaises surprises. Restez connecté et profitez de votre voyage au Laos grâce à notre guide pour la fonctionnalité des téléphones dans le pays.
Comment choisir votre connexion Internet à domicile au Laos ?
Paramètres APN de LTC Lao Telecom pour l’Internet 4G et 5G (2026)
L'APN de Lao Telecom est « ltcnet » ; il fonctionne en 4G et en 5G. Étapes de configuration pour les iPhone, Samsung, Xiaomi et OPPO d' , ainsi que ce que les utilisateurs de TPlus doivent savoir.