Laos Tech Digest · 2644

Semaine du 26 octobre 2026 – 1 novembre 2026

La semaine en bref

L’opérateur thaïlandais AIS a approuvé un investissement de 43,35 millions de dollars lui donnant une participation indirecte de 24,01 % dans Lao Telecom : c’est la principale nouvelle technologique de la semaine. Par ailleurs, l’électricien d’État EDL a signé un accord pour un projet de réseau électrique intelligent fondé sur l’IA, Lao Telecom a conclu une convention avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, et la première Lao Digital Week de la semaine dernière a débouché sur un service concret : l’inscription à la carte d’identité numérique et à LAeID sur place.

Actualités

AIS approuve un investissement de 43,35 M$ pour une participation indirecte dans Lao Telecom

Ce qui s’est passé : L’opérateur thaïlandais Advanced Info Service (AIS) a approuvé un investissement de 43,35 millions de dollars lui donnant une participation indirecte de 24,01 % dans Lao Telecom (LTC), selon Light Reading, Telecompaper et Communications Today (28-31 octobre). Les médias présentent l’opération différemment : le titre de Telecompaper évoque une participation de 49 %, tandis que son texte et les autres articles décrivent une détention effective de 24,01 % en indirect. Aucune date de conclusion n’a été donnée, et rien n’a été annoncé sur d’éventuels changements pour les services, les prix ou la couverture au Laos. Lire l’original : Light Reading · Traduction (FR) · Telecompaper · Traduction (FR) · Communications Today · Traduction (FR)

EDL et VP.Start signent un accord pour un réseau intelligent piloté par l’IA

Ce qui s’est passé : Electricité du Laos (EDL) et le fournisseur cambodgien de technologie climatique VP.Start ont signé un accord pour lancer au Laos un projet de modernisation du réseau électrique fondé sur l’intelligence artificielle, avec l’appui du Global Green Growth Institute (GGGI). Le communiqué du GGGI porte la date du 15 octobre ; aucun budget, calendrier de déploiement ni périmètre technique n’a été publié. Lire l’original : GGGI · Traduction (FR)

La Lao Digital Week a accueilli l’inscription à la carte d’identité numérique et à LAeID

Ce qui s’est passé : Le département de la gestion de la population et de l’état civil (département 509) du ministère de la Sécurité publique a assuré sur place l’inscription à la carte d’identité numérique et à LAeID lors de la Lao Digital Week à Vientiane (21-25 octobre), selon KPL. L’événement lui-même a été couvert dans l’édition 2643 ; aucun produit, budget ni calendrier de suivi n’a été annoncé. Lire l’original : KPL · Traduction (FR)

Lao Telecom et le ministère de l’Industrie et du Commerce signent une convention de transformation numérique

Ce qui s’est passé : Lao Telecom et le ministère de l’Industrie et du Commerce ont signé une convention de coopération pour la transformation numérique, lors d’une cérémonie en présence du vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Phouththavanh Nanthavong et d’un vice-ministre des Technologies et des Communications, selon KPL. Aucune liste de projets, budget ni calendrier n’a été publié. Lire l’original : KPL · Traduction (FR)

L’application MAE de Maybank étend les paiements QR Alipay+ au Laos

Ce qui s’est passé : La banque malaisienne Maybank a activé la fonction Scan & Pay de son application MAE au Laos via Alipay+, en même temps que pour la Chine continentale, la Corée du Sud et les Philippines, selon Soyacincau (29 octobre). Les clients de Maybank peuvent payer en scannant un code QR chez les marchands partenaires d’Alipay+ au Laos ; la taille du réseau de marchands au Laos n’a pas été communiquée. Lire l’original : Soyacincau · Traduction (FR)

Le support client de foodpanda au Laos passe par la plateforme IA de Toku

Ce qui s’est passé : Toku, société singapourienne d’expérience client par intelligence artificielle, a annoncé le 29 octobre que foodpanda utilise désormais sa plateforme pour gérer les échanges avec ses clients au Laos et au Cambodge. L’annonce ne concerne qu’un changement de canal de support ; aucun chiffre d’usage ni niveau de service n’a été communiqué. Lire l’original : Laotian Times · Traduction (FR)

Pourquoi c’est important

L’entrée d’AIS dans les télécoms laotiennes

Lao Telecom a été l’opérateur local le plus actif sur le front des partenariats cet automne : accord de 15 ans sur l’ICT et l’IA avec l’Université nationale du Laos (édition 2642), convention de transformation numérique avec le ministère de l’Industrie et du Commerce cette semaine, et désormais un investisseur stratégique étranger. L’opération AIS en est au stade de l’approbation de l’investissement : les articles accessibles ne donnent aucune date de conclusion et ne disent rien de ce qui changerait pour les clients laotiens. La structure de l’opération non plus n’est pas présentée de façon homogène (24,01 % en indirect dans trois articles, un chiffre de 49 % dans un titre), si bien que la chaîne de détention exacte n’est pas encore claire.

L’élargissement continu des paiements QR transfrontaliers

Maybank rejoint la liste des applications de paiement étrangères qui fonctionnent au Laos : le lien QR Laos-Chine lancé en 2025 (voir notre dossier sur les paiements QR Laos-Chine), les applications thaïlandaises qui fonctionnent depuis 2024 via les paiements QR thaïlandais au Laos, et Sber qui a ajouté le Lao QR pour les paiements en roubles en septembre (édition 2640). Pour les visiteurs, chaque ajout réduit le besoin d’espèces pour les petits achats — mais comme lors des lancements précédents, aucun chiffre sur l’acceptation par les marchands au Laos n’a été publié.