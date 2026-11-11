Laos Tech Digest · 2645

Semaine du 2 novembre 2026 – 8 novembre 2026

La semaine en bref

Semaine calme côté technologie au Laos. Le développement le plus net : le Vietnam et le Laos définissent un renforcement de leur coopération sur la signature numérique et les services de confiance, tandis qu’une délégation vietnamienne de l’information de crédit partage son expérience avec la Banque de la RDP lao. Aucun nouveau produit, prix ou calendrier de lancement n’a été annoncé.

Actualités

Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération sur la signature numérique et les services de confiance

Ce qui s’est passé : Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération en matière de signature numérique et de services de confiance, selon vietnam.vn. Les domaines cités incluent le développement de la signature électronique et l’achèvement du cadre juridique des services de confiance. Le résumé publié ne donne ni calendrier, ni texte signé, ni budget. Lire l’original : vietnam.vn · Traduction (FR)

Un centre vietnamien d’information de crédit partage son expérience avec la banque centrale lao

Ce qui s’est passé : Le Credit Information Center (CIC) vietnamien a partagé son expérience et proposé son appui pour renforcer les capacités d’exploitation de l’information de crédit au Laos, à l’invitation de la Banque de la RDP lao et sous la direction du gouverneur de la State Bank of Vietnam, selon Lao Dong. L’article ne cite aucun projet, budget ni calendrier. Lire l’original : Lao Dong · Traduction (FR)

Pourquoi c’est important

La coopération numérique Vietnam–Laos s’installe dans la durée

C’est le troisième dossier numérique Vietnam–Laos en un mois : la remise par le Vietnam d’un système de gestion de population et de cartes d’identité citoyenne en octobre (éditions 2641–2642), l’appel du premier ministre vietnamien lors de sa visite d’octobre à ce qu’Unitel contribue à bâtir l’écosystème numérique lao (édition 2641), et désormais la signature numérique et les services de confiance. La reconnaissance transfrontalière des signatures électroniques est le concret à suivre pour les entreprises et les administrations, mais rien de précis n’a encore été annoncé. Pour le cadre lao en matière de confiance numérique, voir notre décryptage de la loi sur la cybersécurité 2026.