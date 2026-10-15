Laos Travel Digest · 2641

Semaine du 5 octobre 2026 – 11 octobre 2026

La semaine en bref

Semaine calme pour le voyage au Laos : trois sujets, dont aucun ne change ce qu’un voyageur peut réserver aujourd’hui. Le Laos et la Thaïlande ont fait avancer vers la construction un projet de pont à Luang Prabang, le Laos a transféré les décisions de licence touristique aux autorités provinciales et de district, et Vietnam Airlines a annoncé un partenariat de promotion du tourisme avec le Laos et le Cambodge. Aucun changement des règles d’entrée ou de visa, ni nouvel horaire de transport, n’a été rapporté dans cette fenêtre ; nous n’avons pas non plus trouvé de nouvel élément sur le train matinal Boten–Vientiane ni sur le vol supplémentaire de Thai Airways vers Vientiane traités dans le n° 2640.

Actualités

Le Laos et la Thaïlande font avancer un projet de pont à Luang Prabang vers la construction

Ce qui s’est passé : Le Laos et la Thaïlande ont fait progresser vers le stade de la construction un projet de pont à Luang Prabang, rapporte le Laotian Times le 5 octobre. Le tracé, le coût et le calendrier ne figuraient pas dans la fiche collectée : il s’agit donc d’un projet à un stade précoce, et non d’une liaison utilisable par les voyageurs.

Lire l’original : Laotian Times, 5 oct. · Traduction (FR)

Le Laos transfère les licences touristiques aux provinces et aux districts

Ce qui s’est passé : Le Laos a transféré l’autorité de délivrance des licences touristiques du gouvernement central aux administrations provinciales et de district, rapporte le Laotian Times le 9 octobre. Des décisions prises auparavant au niveau central sont désormais traitées au niveau provincial et de district.

Lire l’original : Laotian Times, 9 oct. · Traduction (FR)

Vietnam Airlines annonce un partenariat de promotion touristique avec le Laos et le Cambodge

Ce qui s’est passé : Vietnam Airlines a conclu un partenariat avec le Laos et le Cambodge pour promouvoir le tourisme en Indochine, rapporte Vietnam.vn le 10 octobre. Nous n’avons pas trouvé d’annonce côté laotien sur ce même partenariat dans cette fenêtre.

Lire l’original : Vietnam.vn, 10 oct. · Traduction (FR)