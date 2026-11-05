Laos Travel Digest · 2644

Semaine du 26 octobre 2026 – 1 novembre 2026

La semaine en bref

Semaine calme côté voyage, avec deux développements. Le Laos et le Cambodge ont marqué les 70 ans de leurs relations diplomatiques par un élan de tourisme commun sous la devise « Deux pays, une destination », et le ministère de la Culture et du Tourisme a tenu une réunion sur les normes touristiques et la qualité des services à Vientiane.

Actualités

Le Laos et le Cambodge renforcent leur coopération touristique pour leurs 70 ans de relations

Ce qui s’est passé : Le Laos et le Cambodge ont marqué les 70 ans de leurs relations diplomatiques par des activités de coopération touristique tenues du 19 au 22 octobre à Stung Treng (Cambodge), selon KPL. Le premier ministre cambodgien Hun Manet a souligné les efforts pour développer les flux touristiques entre les deux pays (Khmer Times, 31 octobre), et les deux parties promeuvent un tourisme commun sous la devise « Deux pays, une destination », avec des projets d’amélioration des liaisons touristiques transfrontalières. Aucune mesure précise, itinéraire ni date n’a été annoncé. Lire l’original : KPL · Traduction (FR) · Khmer Times · Traduction (FR)

Une réunion sur les normes touristiques pour améliorer la qualité des services

Ce qui s’est passé : Le ministère de la Culture et du Tourisme, avec le département de la Culture et du Tourisme de Vientiane, a tenu le 19 octobre une réunion sur les normes touristiques visant à améliorer la qualité des services, coprésidée par Alounny Panyasith, directrice adjointe du département de Vientiane, selon KPL. L’article ne mentionne aucune nouvelle norme, mesure ni calendrier. Lire l’original : KPL · Traduction (FR)