Les 5 endroits les plus Instagrammables de Vientiane

On ne va pas se mentir : lorsqu’on voyage, l’appareil photo tourne à plein régime ! C’est d’ailleurs le premier des souvenirs, avant le lot de bricoles qu’on aura acheté sur place. Grâce à Instagram, ce souvenir sera partagé quasi immédiatement avec nos proches. Course aux « likes » et promotion d’une destination ou besoin de se replonger avec nostalgie dans ces lieux magiques plus tard : Vientiane est indubitablement une ville photogénique, carrément instagrammable ! Privilégiez toujours le petit matin ou la fin d’après midi, pour une lumière optimale, sauf si vous êtes un pro de la caméra : les clichés nocturnes ou de coucher de soleil bien réalisés sont fantastiques ! Embarquez donc pour le top 5 des lieux incontournables de la Ville.

Le Patuxaï :

Situé à extrémité de l’avenue Lang Xang, artère principale de la ville, cet arc de triomphe sculpté de créatures mythologiques, est dédié aux combattants pour l’Indépendance. Bordé par le parc du même nom, le monument regorge de symboles à découvrir, où sont exaltés les valeurs patriotiques bouddhistes et même Hindous, cherchez bien !

Une fois ces découvertes faites, c’est le moment d’immortaliser :

Astuce numéro 1 : la photo au raz de l’eau : de jour comme de nuit, avec ou sans les jets d’eau et jeux de lumière, tout est possible, pourvu que le Monument et ses palmiers se reflètent dans le bassin pour un rendu fantastique.

Astuce numéro 2, Si vous avez un bon Zoom: le Plafond sous le porche du Patuxaï est également ultra photogénique, et ...spoiler….c’est là qu’il faut trouver les symboles Hindous!

3ème Astuce: les vues sur la ville, en prenant de la hauteur, et en jouant sur le barreaudage des ouvertures.

Et tant que vous êtes en train de gravir l’intérieur du monument, les escaliers et les terrasses, qu’empruntent parfois les bonzes en robe Safran, offrent un formidable potentiel artistique. Allez-y, instagram ou pas, la vue de là haut vaut tous les clichés !

Le That Luang :

Ou Stupa Suprême, il contiendrait un cheveu du Bouddha. Emblème du Laos, ce monument Bouddhique fait l’objet d’un festival en novembre, l’occasion de réaliser de magnifiques clichés, à condition de savoir travailler au milieu de la foule.

Là encore, mêmes conseils que précédemment : de face ou de profil, de jour comme de nuit, à midi au soleil ou sous l’orage, tout est possible pour sublimer ce magnifique monument. Privilégiez le grand angle pour que le Stupa entre dans le cadre, ou la contre plongée.

Cadeau Bonus : vous apercevrez à travers le mur d’enceinte, le monastère du That Luang Tai, avec son Bouddha Couché. Du sol au Plafond, au milieu des jardins, jusqu’aux murs, ne manquez pas de visiter ce lieu comme un prolongement de votre passage au Stupa Suprême, succès Instagram garanti, pas besoin de notice !

Le Vat Phra Kèo :

Cet ancien temple royal de Vientiane abritait jadis le Bouddha D’émeraude que les siamois emportèrent avec eux en 1779 pour le déposer au Vat éponyme de Bangkok. C’est un sujet sensible entre les deux pays, le Laos réclamant le retour de la statue en Jadéite à Vientiane.

Depuis, le temple est devenu un musé d’art religieux, avec sa galerie de Bouddha de bronze et d’objets d’art sacré.

Évitez le flot des visiteurs : privilégiez un passage tôt le matin pour de meilleurs photos. A défaut, vous devrez vous contenter de gros plans sur les statues, ou les décorations du temple ce qui n’est déjà pas si mal.

Le Vat Sisakhet :

Il s’agit du plus vieux monastère de la ville, traditionnellement le lieu ou le roi recevait chaque année le serment de fidélité des fonctionnaires. Là encore un cloître abrite une riche collection de statues du Bouddha, et la bibliothèque contenait des manuscrits de grande valeur, détruits pendant le sac de la ville.

Sur place: focus sur les détails avec des plans rapprochés : explorez les nombreuses possibilités qu’offrent les Statues et Statuettes du Bouddha dans leur alcôve à l’intérieur du Cloître. Favorisez les visites matinales ici encore pour profiter du lieu sans trop de monde, et guettez les déambulations des moines.

Le Bouddha Park :

Ce havre de verdure située à quelques 25 km de Vientiane rassemble 200 statues bouddhiques et hindouistes au Bord du Mékong. Sa localisation idéale près du poste frontière du Pont de l’Amitié rend l’endroit facilement accessible à ceux qui arrivent au Laos par la route.

Si la mousson met en valeur la flore aux milles tons de vert, contrastant avec les Bouddha de pierre, la promenade sous la pluie risque de gâcher le plaisir. Attendez la fin de l’averse. De même éviter de vous y rendre sous un soleil de plomb. Le début de la saison sèche et le plus propice à la photographie : la végétation est encore luxuriante et la chaleur plus supportable.

Objectif grand angle et plans large : faire rentrer dans le cadre le plus de Statues possible. Une autre suggestion est de centrer l’image sur un visage, bordé de fleurs. Et bonne nouvelle : nul besoin de drone pour avoir un peu de hauteur il suffit de grimper au sommet de l’une de ces sculptures. Si vous souhaitez mettre un peu de pep’s dans ce décor vert et gris : guettez les robes safran des moines ! Oui c’est cliché mais ça marche !

Si vous passez la journée à crapahuter dans les rues de Vientiane, avec un appareil photo ou un smartphone: pensez aux batteries de rechange, ou au Power Bank pour le téléphone. Attention à ne pas photographier les gens sans leur accord, et pour les moines: évitez de le faire de manière trop ostensible. Les femmes ne touchent pas les moines, ni ne les regardent dans les yeux, quand bien même c'est une politesse occidentale.



Et pour uploader vos clichés en direct sur instagram, assurez vous d'avoir commandé un forfait Data local! Sur l'ensemble du Laos mais dans les villes en particulier, la couverture reseau est plutôt bonne et peu onéreuse.



Challenge: une fois que vous maîtrisez les prises de vues somme toute assez classiques, laissez vous inspirer pour des cadrages plus originaux et audacieux sans jamais vous départir du respect dû aux sites religueux. Pour le reste, c'est Sabaï Sabaï !