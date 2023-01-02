Le Laos assouplit les conditions d’entrée du COVID-19 pour 2023 : Plus de preuve de vaccination ni de test requis

Vous prévoyez un voyage au Laos ? Excellent choix ! Ce magnifique pays d'Asie du Sud-Est a beaucoup à offrir, des paysages naturels époustouflants aux multiples expériences culturelles. Mais avant de réserver votre vol, il est important de vous assurer de disposer de tous les documents nécessaires et de satisfaire aux conditions d'entrée au Laos.

Tout d'abord, vous aurez besoin d'un passeport valide avec au moins six mois de validité restants. Assurez-vous de vérifier la date d'expiration avant de faire vos valises.

En plus d'un passeport, vous aurez également besoin d'un visa pour entrer au Laos. Il existe trois possibilités pour obtenir un visa : vous pouvez en faire la demande auprès de l'ambassade ou du consulat du Laos dans votre pays d'origine, effectuer une demande de visa électronique en ligne, ou obtenir un visa à l'arrivée dans l'un des aéroports internationaux ou à la frontière terrestre du Laos. Bien que le visa électronique soit le plus pratique, l'option de visa à l'arrivée est légèrement moins chère, mais elle exige que vous payiez en espèces (dollars américains ou bahts thaïlandais). Il est bon d'avoir un peu d'argent supplémentaire sous la main, au cas où.

Les conditions d'entrée au Laos comprennent également une justification de la destination ultérieure. Cela signifie que vous devrez prouver que vous avez un billet confirmé pour quitter le Laos, soit vers votre prochaine destination, soit vers votre pays d'origine. Il peut s'agir d'un billet d'avion, d'un billet de bus ou même d'un billet de train. Il est important d'avoir ce document prêt à être présenté à la frontière, car les agents d'immigration peuvent le demander.

Il est également conseillé de souscrire une assurance voyage, qui couvrira les frais médicaux imprévus et autres urgences pouvant survenir au cours du voyage. Veillez à emporter une copie de votre contrat avec vous lorsque vous voyagez.

Si vous cherchez une assurance voyage pour le Laos, l'assurance voyage Ekta vaut la peine d'être considérée. Elle offre une couverture étendue pour les frais médicaux, les annulations de voyage, les objets perdus ou volés et les sports d'aventure. En outre, l'assurance voyage Ekta propose des polices abordables et flexibles, permettant aux voyageurs de choisir la couverture qui correspond le mieux à leurs besoins et à leur budget.

Enfin, n'oubliez pas de consulter le site web des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour connaître les vaccinations recommandées ou obligatoires pour le Laos. Il est important de protéger votre santé et celle des autres, alors assurez-vous d'obtenir tous les vaccins nécessaires avant votre voyage.

Le Laos supprime l'obligation vaccinale et le dépistage du COVID-19 pour l'entrée sur son territoire

Bonne nouvelle pour les voyageurs qui prévoient de se rendre au Laos : le pays a annoncé qu'il n'exigeait plus la preuve de la vaccination contre le COVID-19 ni le résultat du test antigénique rapide (TAR) pour l'entrée sur le territoire. Cette modification entre en vigueur immédiatement et s'applique à tous les aéroports internationaux, aux postes frontaliers terrestres et aux points d'entrée du Laos. La décision a été prise à la suite d'une réunion du gouvernement tenue les 21 et 22 novembre 2021.

Auparavant, le Laos avait autorisé les voyageurs vaccinés à entrer dans le pays sans aucune exigence de test au moment de la réouverture de ses frontières en mai. En conséquence, le pays connaît une augmentation significative du nombre de touristes, avec plus d'un million de visiteurs enregistrés entre janvier et septembre, soit une augmentation de 39% par rapport à l'année précédente.

Il convient de noter que d'autres pays peuvent encore avoir leurs propres exigences en matière de vaccination et de tests pour les voyageurs. Il est donc important de vérifier auprès des autorités compétentes avant de réserver un voyage. Toutefois, cette modification des conditions d'entrée au Laos est une évolution bienvenue pour ceux qui espèrent visiter cette belle contrée d'Asie du Sud-Est.