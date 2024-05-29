Laos : une analyse complète du visa électronique, du visa VOA et du visa délivré par l’ambassade

Vous prévoyez de partir à l'aventure au Laos ? Ne vous laissez pas piéger par les visas !

Ce billet est votre guide unique pour naviguer entre les différentes options de visa pour entrer au Laos. Nous vous présentons les visas électroniques, les visas à l'arrivée (VOA) et les visas traditionnels délivrés par les ambassades, afin que vous puissiez choisir la méthode qui convient le mieux à vos projets de voyage. Des étapes de la demande aux points d'entrée en passant par les périodes de validité, nous avons tout ce qu'il vous faut !

Avant de faire vos valises, consultez ce guide pour vous assurer une entrée en douceur au Laos !

Ce guide a été publié à l'origine sur Reddit par throughcracker. Un grand merci à lui pour nous avoir permis de le publier !

Visa électronique (méthode préférée)

Pro :

Pratique

Délais de traitement extrêmement courts à la frontière

Ne prend pas beaucoup de place dans votre passeport (juste un petit autocollant et un timbre).

Tarif forfaitaire (le prix sera toujours celui indiqué sur la boîte, sans frais supplémentaires)

Con :

Méthode la plus chère (50 $)

Utilisable uniquement à huit points d'entrée (ponts de l'amitié I, II et IV, aéroport de Wattay, aéroport de Luang Prabang, aéroport de Pakse, passage à niveau de Boten et gare de Boten).

Le site web peut être un peu compliqué

NON utilisable pour les bus directs vers le Laos (c'est-à-dire Udon Thani - Vientiane). Je l'ai appris à mes dépens. Il ne sera (probablement) pas non plus utilisable sur la liaison ferroviaire Lao-Thaïe lorsqu'elle sera mise en service à l'avenir.

Visa à l'arrivée (VOA)

Pro :

Disponible à la plupart des points d'entrée (à l'exception de la plupart des petits points de passage et de la gare de Boten, mais vous pouvez obtenir une camionnette hors de prix jusqu'au point de passage des voitures si vous rencontrez des problèmes à cet endroit, AFAIK).

Bon marché : 40 dollars (dans les 20 dollars les plus frais) ou 1 500 dollars (environ 45 dollars, si vous arrivez de Thaïlande). L'aéroport de Wattay accepte les kips et certaines devises européennes. Boten (car crossing) accepte les yuans. Aucune autre devise (đong) n'est acceptée.

Aucune préparation n'est nécessaire.

Con :

Cela prend beaucoup de temps à la frontière.

Utilise une page entière de votre passeport.

Si vous arrivez après 18 heures ou si vous avez besoin de photos, vous devrez payer des frais supplémentaires.

Visa à l'avance (à l'ambassade ou au consulat)

Pro :

Utilisable à tous les postes-frontières, y compris ceux qui ne disposent pas de VOA ou de visa électronique. Utile pour ceux qui prévoient des voyages en moto vers des endroits inhabituels (par exemple Bueng Kan - Paksan) ou qui veulent prendre un bus direct (par exemple Bangkok - Vientiane).

Le passage de la frontière le plus rapide des trois.

Con :

Il s'agit de l'option qui nécessite le plus d'organisation, car vous devez vous rendre dans une ambassade ou un consulat du Laos.

Utilise une page entière de votre passeport.

Les prix sont exprimés dans la monnaie locale et peuvent varier.

Alors, visa sécurisé ? Faites vos valises !

Grâce à une bonne compréhension des visas électroniques, des visas d'entrée et des visas d'ambassade, vous pouvez maintenant choisir la méthode qui convient le mieux à votre style de voyage et à votre itinéraire. N'oubliez pas que ce guide vous permet de faciliter la procédure d'obtention du visa, afin que vous puissiez vous concentrer sur la véritable aventure : l'exploration des merveilles du Laos !

MISE À JOUR : les nouvelles politiques de visa pour "Visit Laos Year 2024" entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Le gouvernement laotien a introduit de nouvelles politiques de visa pour stimuler le tourisme dans le cadre de la campagne "Visit Laos Year 2024" (Visitez le Laos en 2024). Les principaux changements sont les suivants :