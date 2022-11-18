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Pourquoi un conseiller voyage de référence qualifie le Laos de "destination la plus sous-estimée d'Asie du Sud-Est"
Jack Tydeman, conseiller A-List de Travel+Leisure, plaide pour le Laos face à ses voisins bien plus visités. Ce qui attire réellement les voyageurs là-bas en 2026, et comment se rendre concrètement aux endroits qu'il recommande.
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Le meilleur des hôtels de luxe de Luang Prabang en 2026 : Amantaka, Rosewood, La Résidence Phou Vao, Avani+, The Namkhan et le Sofitel — avis réels de voyageurs sur Reddit et Flyertalk, nombre de chambres, emplacement, et la fermeture temporaire du Sofitel.
<strong>Au Laos de vous faire préférer le Train</strong>
Vous préparez un voyage au Laos et vous hésitez entre le train et d'autres modes de transport? Notre guide expert vous explique pourquoi vous devriez opter pour le train au Laos. Nous vous présentons les différentes lignes de train, les tarifs et les services à bord, ainsi que des conseils pour réserver vos billets et planifier votre voyage. Découvrez les avantages du train au Laos et voyagez en toute tranquillité.