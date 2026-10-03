Laos Travel Digest · 2640

Semaine du 28 septembre 2026 – 4 octobre 2026

La semaine en bref

Une nouvelle liaison matinale du chemin de fer Chine-Laos relie Boten à Vientiane depuis le 28 septembre, Thai Airways a annoncé un troisième vol quotidien Bangkok-Vientiane à partir du 1er décembre, et le Laos s’est classé troisième au monde pour la progression dans l’indice 2026 du développement du voyage et du tourisme du Forum économique mondial.

Actualités

Le chemin de fer Chine-Laos lance une liaison Boten-Vientiane dans la journée

Ce qui s’est passé : Le 28 septembre, le train C95 a quitté la gare de Boten, dans la province de Luang Namtha, à 8 h 00, inaugurant une liaison intercités sur la section lao du chemin de fer Chine-Laos, selon l’exploitant Laos-China Railway Co. Ltd. Le C95 relie Boten (08 h 00) à Vientiane (11 h 47) ; le C96 repart de Vientiane à 14 h 05 et arrive à Boten à 18 h 32, avec des arrêts à Boten, Nateuy, Muang Xay, Luang Prabang, Vang Vieng et Vientiane. L’exploitant indique que l’horaire permet aux voyageurs des provinces du nord un aller-retour vers la capitale le jour même. Les tarifs et le canal de réservation ne figuraient pas dans les comptes rendus de lancement. Lire l’original : Xinhua · Traduction (FR)

Thai Airways ajoute un troisième vol quotidien Bangkok-Vientiane au 1er décembre

Ce qui s’est passé : Le 30 septembre, TTR Weekly a rapporté que Thai Airways International ajoutera un troisième vol quotidien entre l’aéroport de Suvarnabhumi (Bangkok) et Vientiane, à compter du 1er décembre et programmé jusqu’au 27 mars 2027. Le nouveau service matinal - TG572 Bangkok 08 h 00-Vientiane 09 h 10 et TG573 Vientiane 10 h 15-Bangkok 11 h 25 - rejoint les départs de midi et du soir, tous assurés en A320 de 156 sièges. L’article situe le tarif aller-retour moyen sur la liaison à environ 220 USD, où Lao Airlines opère deux fois par jour. Lire l’original : TTR Weekly · Traduction (FR)

Le Laos troisième au monde pour la progression dans l’indice touristique du WEF

Ce qui s’est passé : Le 2 octobre, le Vientiane Times a rapporté que le Laos a enregistré la troisième plus forte progression dans l’indice du développement du voyage et du tourisme du Forum économique mondial, son score augmentant de 6,1 % entre 2024 et 2026, derrière seulement l’Albanie (7,0 %) et le Vietnam (6,3 %). L’indice mesure les conditions qui favorisent le tourisme - infrastructures, connectivité aérienne, services, ressources et durabilité - plutôt que le nombre d’arrivées. Le même article cite plus de 2,5 millions de visiteurs étrangers au Laos au premier semestre 2026, en hausse de 9,87 % sur un an, menés par la Thaïlande (833 738), la Chine (675 365) et le Vietnam (586 190). Lire l’original : Asia News Network / Vientiane Times · Traduction (FR)

Pourquoi c’est important

La ligne existait déjà ; ce qui est nouveau, c’est le départ matinal

Le chemin de fer Boten-Vientiane était déjà en service - le changement, c’est un train matinal programmé depuis Boten qui permet un aller-retour vers la capitale dans la même journée, ce qui compte surtout pour les voyageurs partant de Luang Namtha et d’Oudomxay. Sa pérennité dépendra d’un horaire et de tarifs publiés, que les comptes rendus de lancement ne donnaient pas. Les voyageurs peuvent comparer avec le service existant et son processus de réservation dans le guide du chemin de fer Chine-Laos et le guide de réservation LCR.