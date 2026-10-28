Laos Travel Digest · 2643

Semaine du 19 octobre 2026 – 25 octobre 2026

La semaine en bref

IHG a annoncé son premier hôtel à Luang Prabang, un Holiday Inn Resort signé pour une ouverture en 2027 sur Naluang Hill. Le chemin de fer Laos–Chine a dépassé le million de voyages de passagers transfrontaliers, une foire malaisienne du voyage et de l’éducation a ouvert à Vientiane, et le Premier ministre a demandé au ministère des Travaux publics et des Transports de prioriser les investissements et réparations d’infrastructure.

Actualités

IHG signe son premier hôtel à Luang Prabang, un Holiday Inn Resort prévu pour 2027

Ce qui s’est passé : IHG Hotels & Resorts a annoncé le 19 octobre la signature de l’Holiday Inn Resort Luang Prabang Naluang Hill avec Naluang International Resort and Hotel Limited. Prévu pour 101 chambres, avec spa, piscine, restaurants et salles de réunion, il doit ouvrir en 2027 et deviendrait le premier établissement IHG à Luang Prabang. Il s’agit d’une signature, pas d’une ouverture : rien n’est encore réservable. Lire l’original : IHG · Traduction (FR)

Le trafic de passagers transfrontaliers du chemin de fer Laos–Chine dépasse le million

Ce qui s’est passé : Selon CGTN, les voyages de passagers transfrontaliers sur le chemin de fer Laos–Chine ont dépassé le million depuis le début des services internationaux de passagers en avril 2023. Le chiffre ne couvre que les trajets transfrontaliers ; le rapport ne donne aucune ventilation par trajet ou par nationalité. Lire l’original : CGTN · Traduction (FR)

Une foire malaisienne du voyage et de l’éducation ouvre à Vientiane

Ce qui s’est passé : La Malaysia Travel and Education Fair 2026 a ouvert à Vientiane le 24 octobre. Cet événement de deux jours, organisé par Tourism Malaysia Vientiane avec l’ambassade de Malaisie, vise à stimuler les échanges touristiques et éducatifs entre la Malaisie et le Laos. Lire l’original : KPL · Traduction (FR)

Le Premier ministre demande de prioriser les investissements et réparations d’infrastructure

Ce qui s’est passé : Le Premier ministre Saleumxay Kommasith a demandé au ministère des Travaux publics et des Transports de prioriser les investissements et les travaux de réparation des infrastructures. Le rapport ne précise ni projets, ni budgets, ni calendrier. Lire l’original : KPL · Traduction (FR)

L’Azerbaïdjan et le Laos suppriment les visas pour les titulaires de passeports de service

Ce qui s’est passé : L’Azerbaïdjan et le Laos se sont accordés pour supprimer mutuellement l’obligation de visa pour les titulaires de passeports de service, les documents de l’accord ayant été échangés autour du 21–22 octobre. L’exemption ne vise que les passeports de service : les passeports touristiques ordinaires ne sont pas concernés — pour eux, voir notre guide e-Visa vs VOA vs ambassade. Lire l’original : Report.az · Traduction (FR) · APA · Traduction (FR)

Pourquoi c’est important

Ce que le chiffre du million couvre — et ne couvre pas

Le jalon compte les voyages de passagers transfrontaliers depuis le lancement des services internationaux en avril 2023 : la demande sur le corridor Vientiane–Kunming est réelle et en croissance. Il ne dit rien des nouveaux services intérieurs C95/C96 Boten–Vientiane lancés le 28 septembre (#2640) : leurs tarifs et leur canal de réservation ne sont toujours pas publiés, et les voyageurs ne peuvent donc toujours pas planifier autour d’eux. Pour réserver les trains en service : guide de l’application LCR et guide du chemin de fer Laos–Chine.