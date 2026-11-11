Laos Travel Digest · 2645

Semaine du 2 novembre 2026 – 8 novembre 2026

La semaine en bref

Marriott a ouvert son premier hôtel au Laos, La Résidence Phou Vao à Luang Prabang, qui est aussi la 800e propriété du groupe en Asie-Pacifique hors Chine. Lao Airlines a rétabli ses vols directs Luang Prabang–Bangkok le 26 octobre, de nouvelles liaisons aériennes internationales ont été signalées, et le larb lao a franchi une étape vers la reconnaissance de l’UNESCO.

Actualités

Marriott fait ses débuts au Laos avec La Résidence Phou Vao à Luang Prabang

Ce qui s’est passé : Marriott International a ouvert La Résidence Phou Vao, un Luxury Collection Resort & Spa à Luang Prabang — sa première propriété au Laos et sa 800e en Asie-Pacifique hors Chine, a annoncé le groupe (via Hospitality Net). L’établissement appartient à la marque The Luxury Collection. Lire l’original : Hospitality Net · Traduction (FR)

Lao Airlines rétablit les vols directs Luang Prabang–Bangkok

Ce qui s’est passé : Lao Airlines a repris ses vols directs entre Luang Prabang et Bangkok le 26 octobre, rétablissant la liaison aérienne entre les deux villes, selon la KPL. L’article ne donne ni horaires ni tarifs. Lire l’original : KPL · Traduction (FR)

De nouvelles liaisons aériennes internationales vers le Laos

Ce qui s’est passé : Des compagnies aériennes étrangères ont programmé de nouveaux services et des renforcements vers le Laos, ajoutant des liaisons avec les pays voisins et les plateformes régionales, selon The Star. Lire l’original : The Star · Traduction (FR)

La Thaïlande renforce ses liaisons ferroviaires avec le Laos et la Chine

Ce qui s’est passé : La Thaïlande pousse des connexions ferroviaires plus fortes avec le Laos et la Chine dans un contexte d’expansion du commerce régional, selon Nation Thailand et The Star (7 novembre). Les articles décrivent une orientation politique et n’annoncent aucun nouveau service passagers. Lire l’original : Nation Thailand · Traduction (FR) · The Star · Traduction (FR)

Le Laos gagne dix places au classement mondial du développement touristique

Ce qui s’est passé : Le Laos se classe 75e sur 110 pays dans le Travel & Tourism Development Index du Forum économique mondial, en hausse de dix places, selon The Star (Asia News Network/Vientiane Times). Nous avions couvert ce même indice dans l’édition 2640, où le Laos avait enregistré la troisième progression de score (+6,1 %) sur 2024–2026. Lire l’original : The Star · Traduction (FR)

Le larb lao obtient le feu vert de l’UNESCO

Ce qui s’est passé : L’UNESCO a publié un projet de décision recommandant l’inscription du larb sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, sous le nom « Larb: a culinary symbol of Lao cultural identity », selon le Laotian Times. L’annonce officielle est attendue lors de la 21e session du comité UNESCO concerné, selon l’article. Lire l’original : Laotian Times · Traduction (FR)

Pourquoi c’est important

Luang Prabang dispose désormais d’une adresse du groupe Marriott

L’ouverture de Marriott intervient trois semaines après l’annonce par IHG de la signature d’un Holiday Inn Resort à Luang Prabang (édition 2643) — une signature prévue pour une ouverture en 2027, tandis que l’établissement Luxury Collection est déjà ouvert. Les voyageurs disposent donc d’une option Marriott à Luang Prabang, avec une autre marque internationale à suivre.

Ce que la poussée ferroviaire change — et ne change pas — pour les voyageurs

Le dossier ferroviaire Thaïlande–Laos–Chine concerne les connexions commerciales et n’annonce aucun changement de service passagers. Côté passagers, le service interurbain C95/C96 Boten–Vientiane du chemin de fer Laos–Chine (lancé en septembre) n’a toujours pas de tarifs ni de canal de réservation publiés (édition 2640). Pour comprendre le fonctionnement actuel de la ligne, voir notre guide du chemin de fer Laos–Chine et comment réserver ses billets de train avec l’application LCR.

Les capacités aériennes vers le Laos continuent de croître

Sur les dernières éditions, la direction est cohérente : le rétablissement Luang Prabang–Bangkok par Lao Airlines (26 octobre), le troisième vol quotidien Bangkok–Vientiane de Thai Airways à partir du 1er décembre (édition 2640), et le signalement cette semaine de nouveaux services et de renforcements. Pour les voyageurs, cela se traduit par plus de choix sur les liaisons Bangkok–Laos et régionales dans les mois à venir.